Владимир Волков: На ЧМ-2018 в Мордовию приедут крупные инвесторы

Несколько задач по подготовке Саранска к грядущему Мундиалю было поставлено врио главы республики Владимиром Волковым на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Как обозначил Волков, на матчи ЧМ-2018 в Саранск приедут не только лишь простые болельщики, однако и серьезные инвесторы.

По его словам, они будут оценивать работу гостиниц, дороги, уровень культуры, медицину, систему образования. От этого зависит, решат ли инвесторы открыть в Мордовии собственные производства, будут ли финансировать компании республики. Необходимо работать на то, чтобы наши гости остались довольны всем.

Источник: izvmor.ru