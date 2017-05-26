Мордовские студенты вызвались строить "Мирный атом" в Челябинской области

Приблизительно 2 000 студентов Мордовии собираются превратить собственное лето в трудовой семестр.

Студенческие отряды в вузах уже создаются. Они будут работать по 5 направлениям: строительные, педагогические, аграрные подразделения, отряды проводников, отряды сервиса и гостеприимства.

Всего набрано 47 отрядов, которые будут работать не только лишь в Российской Федерации, однако и в Тунисе, Болгарии. В России мордовских студентов уже ждут в Московской области, Краснодарском крае, Челябинской области, в Республике Крым и иных регионах. В большей степени это касается проводников и вожатых.

А вот в Челябинской области отряд "Олимпия", организованный в МГУ им. Огарева, будет участвовать во Всероссийской студенческой стройке "Мирный атом". В составе "Олимпии" будут работать не только лишь учащиеся архитектурно-строительного факультета, однако и представители экономического факультета и факультета иностранных языков.

В общей сложности на строительстве атомной электростанции будут работать двадцать студентов МГУ им. Огарева.

Источник: izvmor.ru