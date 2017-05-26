В Мордовии выбрали лучшего пристава по обеспечению порядка деятельности судов

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов» в Мордовии стал судебный пристав по ОУПДС спецотдела оперативного дежурства УФССП по РМ Рустам Юсупов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, за победу боролись 9 сотрудников Управления. Им предстояло пройти три испытания: правовая подготовка, практические задания по стрельбе и упражнения по физической подготовке.

Теперь Рустам Юсупов примет участие во втором этапе конкурса, в котором его соперниками будут лучшие приставы Приволжского федерального округа. Третий этап конкурса состоится среди победителей второго этапа в Москве.

Источник: УФССП по РМ