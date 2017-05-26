В Музее им. Эрьзи 2 июня откроется выставка французского художника Бонами

В главном корпусе Музея изоискусств имени С.Д. Эрьзи 2 июня начнет работать выставка французского художника-современника Жана Луи Бонами «Цвет и свет». Отметим, что на родине творца, во Франции, его имя широко известно, а вот российские ценители искусства, вероятно, не знают слишком много о мастере.

Как удалось выяснить, супруга Жана Луи Бонами – уроженка Саранска, однако в Мордовии французскому живописцу прежде бывать не доводилось, хотя в Россию он уже приезжал. Вероятно, именно поэтому он решил показать свои работы в регионе-13.

Бонами привезет в Саранск около 50 работ, которые смогут увидеть посетители Эрьзинского музея.

Источник: izvmor.ru