В Саранске под суд пойдет 45-летняя бабушка, изрезавшая внучку в пьяном угаре

В Саранске осудят 45-летнюю Светлану Миганову, которая обвиняется в том, что изрезала ножом собственную внучку. Напомним, жуткий инцидент случился в столице РМ в декабре 2016 года.

Как стало известно в ходе расследования, женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избила и исколола ножом четырехлетнюю внучку, после чего вытолкнула девочку раздетой на лестничную площадку подъезда. Девочка упала и скатилась вниз по лестничному маршу.

Истерзанный ребенок постучался в соседнюю квартиру, где ей оказали помощь и вызвали «скорую помощь». Девочка была доставлена в Детскую республиканскую больницу, где у нее диагностировали резаные раны головы, обеих ушных раковин, слуховых проходов, правого нижнего и верхнего века, кистей рук, контузию левого глазного яблока.

На предварительном следствии Миганова вину признала полностью. Свое поведение она пояснить не смогла, сославшись лишь на то, что была пьяна.

Источник: mordovia.sledcom.ru