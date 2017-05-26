32 жителя Мордовии понесли наказание за нарушение особого противопожарного режима

В Мордовии за нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима уже наказаны 32 человека – 26 гражданских и 6 должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ.

Обычным гражданам за разведение костров придется заплатить штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей.

Как отмечают в МЧС, зачастую нарушители не знают о действующих правилах, а некоторые не придают им значения. Для таких граждан инспекторы Госпожнадзора проводят разъяснительную работу.

Сотрудники МЧС всегда идут навстречу населению, если виновные лица раскаиваются и осознают свою вину. В таких случаях выписываются минимальные штрафы.

Напомним, противопожарный режим Мордовии введен с 28 апреля. Продлится он до 31 августа.

Источник: 13.mchs.gov.ru