В Саранске планируют разместить около 15 тысяч гостей ЧМ-2018 в частных домах и квартирах

Во время встречи врио главы Мордовии Владимира Волкова с представителями бизнес-сообщества, посвященной подготовке к мундиалю, была озвучена информация о том, что как минимум 15 тысяч гостей ЧМ-2018 должны быть размещены на квартирах горожан и в частном секторе. В общей сложности в следующем году столицу Мордовии во время футбольного мундиаля должны посетить около 200 тысяч болельщиков.

Инициатива размещения части фанатов в частных квартирах и домах идет от них самих. Многих устраивает именно такой, экономичный вариант размещения. Теперь дело — за гостеприимством жителей столицы Мордовии.

По словам мэра Саранска Петра Тултаева, работа по созданию базы данных горожан, которые согласны принять у себя дома футбольных фанатов, уже ведется.

Источник: izvmor.ru