«Ростелеком» в Мордовии подготовил 100% аудиторий для онлайн видеонаблюдения за ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил 100% аудиторий для онлайн видеонаблюдения в 23 пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 13 муниципальных районах Республики Мордовия.

Для обеспечения видеонаблюдения в аудиториях будет задействовано 330 программно-аппаратных комплексов (ПАК), из них 11 ПАКов установлены в Региональном центре обработки информации (РЦОИ). В состав каждого ПАКа входят две видеокамеры, ноутбук или персональный компьютер и внутренний жесткий диск емкостью 2 ТБ, который может вместить, например, около 2 тысяч кинофильмов в хорошем качестве записи. Также в пунктах проведения экзаменов развернуто CCTV-решение (система телевидения замкнутого периметра). Эта система позволяет наблюдать из штаба за всеми аудиториями в школе, в которых проводится экзамен, ставить метки о нарушениях, загружать результаты работы с нарушениями на портал www.smotriege.ru.

На базе филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия организован ситуационный центр с 25 рабочими местами для наблюдателей, которые будут в режиме реального времени контролировать проведение итоговой аттестации. Первый экзамен основной волны ЕГЭ стартует 29 мая, заключительный пройдет 19 июня. Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 3000 выпускников. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его планируют сдать 74% выпускников. Второй по популярности экзамен – история.

Напомним, что «Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ на территории Российской Федерации в 2017 году. Сумма заключенного федерального контракта составляет 88,9 млн. руб. Сроки реализации контракта - с 9 февраля по 31 октября 2017 года.

Для реализации проекта компания задействует созданную инфраструктуру, включающую сеть передачи данных, видеосерверы в ЦОДах «Ростелекома», систему мониторинга, позволяющую подключать оборудование в целях трансляции данных на портал www.smotriege.ru.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800-100-4312.