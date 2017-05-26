Житель Мордовии уехал в Москву на заработки и бесследно пропал

Полиция Мордовии ведет поиски жителя села Капасово Атяшевского района Александра Федотова. Известно, что 15 мая этого года мужчина уехал на заработки в Москву, а с 17 мая перестал выходить с родственниками на связь, передает пресс-служба МВД по РМ.

На вид мужчине 37-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. На правом глазу - след от химического ожога. Был одет в черный спортивный костюм с серыми вставками, кожаные коричневые ботинки, на голове серая бейсболка.

Полиция просит неравнодушных граждан оказать помощь при розыске пропавшего гражданина.

Источник: 13.мвд.рф