Поздравление Владимира Волкова с Днем российского предпринимательства

Врио главы Мордовии Владимир Волков обратился к жителям региона в связи с Днем российского предпринимательства. Полный текст поздравления был опубликован на официальном сайте главы РМ.

"Сегодня инновационная активность и социальная ответственность бизнеса являются важнейшими факторами социально-экономического развития для нашей республики и для всей страны. Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, ориентация на экспорт, благоустройство населенных пунктов региона – все эти задачи государство решает в тесном контакте с малым и средним бизнесом.

Развитие инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, создание максимально комфортных условий для развития предпринимательства и, в частности, малого и среднего бизнеса были и остаются приоритетными задачами институтов власти Мордовии. С этим сектором связаны наши большие надежды. Мы и дальше будет оказывать всемерную поддержку тем людям, которые открывают свое дело, создают новые рабочие места.

Чемпионат мира по футболу 2018 года открывает новые перспективы в развитии предпринимательской сферы республики. Строительство современных объектов инфраструктуры, обновление облика городов и сел, развитие туристического потенциала должны стать мощным рычагом для качественного роста бизнеса в Мордовии" - сказано в поздравлении.

Источник: e-mordovia.ru