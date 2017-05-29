В Саранске отметили праздник, посвященный Международному дню соседей

Большой праздник, посвященный Международному дню соседей, состоялся на Химмаше по ул. Севастопольская.

Жители окрестных дворов с удовольствием взяли участие в данном мероприятии, тем более, что их дворы вскоре будут качественно благоустроены, появятся новые детские площадки и МАФы, тротуары и проезды, скамейки и урны. Дело в том, что эти дворы стали участниками партийного проекта "Городская среда", в рамках которого дворы по всей республике будут приведены в порядок.

Детальнее о проекте жителям поведал координатор федерального проекта "Городская среда" в РМ Владимир Сайгашкин. Он показал людям дизайн-проект их будущих дворов и обозначил, что он выполнен с учетом абсолютно всех пожеланий жителей.

В этот день председатели лучших ТСЖ окрестных зданий были отмечены памятными наградами. Торжество завершилось большим концертом, организованным домоуправлением № 41.

Источник: izvmor.ru