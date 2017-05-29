Дорогая иномарка насмерть сбила пешехода в Саранске

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Полежаева, где водитель на Volkswagen Tiguan совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Прибывшие на место ДТП работники скорой помощи констатировали смерть пешехода.

На данный момент начато расследование инцидента. Работники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и выясняют детали происшествия.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru