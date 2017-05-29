В Мордовии "двенадцатая" опрокинулась в кювет: погиб 17-летний юноша

В Темниковском районе республики произошло ДТП.
Инцидент случился на трассе Темников - Барашево – Теньгушево, где шофер "ВАЗ-2112" не справился с управлением и автомобиль перевернулся.
В результате ДТП погиб 17-летний юноша, еще двое были госпитализированы.
Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.
Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.
Источник: izvmor.ru