В Мордовии "двенадцатая" опрокинулась в кювет: погиб 17-летний юноша

В Темниковском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Темников - Барашево – Теньгушево, где шофер "ВАЗ-2112" не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погиб 17-летний юноша, еще двое были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru