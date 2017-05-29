Роспотребнадзор одобрил 5 водоемов в Саранске

Сотрудники Роспотребнадзора по РМ официально определили пять водоемов для массового отдыха горожан и гостей Саранска.

В пятерку разрешенных водоемов вошли: "Луховское водохранилище", водоемы "Зеленая роща", "Лесное озеро" по ул. Гончарова, водоем на стадионе "Старт".

В период подготовки и в процессе купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут постоянно мониторить качество воды водоемов и почвы. В период купального сезона этого года запланировано изучение 50 проб воды водоемов Саранска на санитарно-химические, санитарно-микробиологические и паразитологические показатели, 20 проб почвы.

На данный момент проведены изучения проб воды водоемов и песка на санитарно-химические, санитарно-микробиологические и паразитологические исследования. По итогам проведенных изучений сделан вывод - качество почвы и воды соответствует условиям СанПиНа.

Источник: izvmor.ru