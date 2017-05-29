На сцене Мордовского театра прозвучит "Песня–2017"

Артисты саранского ДК "Заречье" решили преподнести жителям города и гостям республики музыкально-песенно-танцевальный сюрприз.

В среду, 31 мая, на сцене Национального театра они покажут необычный концерт "Песня–2017".

Публика услышит разножанровые песни в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля "Толава", шоу–группы "Эдельвейс", участников вокальных студий "Республика" и "Горожане", мужского ансамбля "Романтик band", вокально-хорового объединения "Созвучие", ансамбля "Русская песня", а также солистов ДК "Заречье".

Начало выступления запланировано на 18:00.

Источник: izvmor.ru