В Саранске мусоровоз протаранил Opel и прижал его к ограждению

В Саранске произошли сразу две аварии на улице Севастопольской.

Сообщается, что на кольце возле гипермаркета мусоровоз прижал "Опель Астра" к дорожному ограждению. А вот около автосалона "Мицубиси" въехал в бок "Дэу Матиз". Пострадавшие отсутствуют.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru