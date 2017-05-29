В Саранске мошенник продал взятый для ремонта телефон

Уроженка Саранска стала жертвой мошенника.

Сообщается, что 22-летняя девушка отдала ремонтировать малознакомому молодому человеку собственный мобильный телефон. При этом договор о выполнении услуг, а также расписку о передаче техники оформлять с ним не стала. Время шло, а телефон ей не отдавали. И она была вынуждена направиться за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Ремонтником выявился 27-летний прежде судимый уроженец Саранска, не имеющий постоянного места работы. Он сознался полицейским, что продал чужой мобильный телефон, а средства потратил.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: izvmor.ru