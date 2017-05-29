Выставка «Мой мир» саранского живописца Елены Ефремовой работает в музее им. Эрьзи

В главном корпусе музея имени С.Д. Эрьзи в Саранске начала работу экспозиция «Мой мир» местного живописца Елены Ефремовой. Выставка продолжает серию «Новые имена», знакомящую публику с авторами, которые пока что, возможно, не слишком известны широкой аудитории.

Елена Ефремова – выпускница Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева. Сейчас она преподает в Саранской детской художественной школе № 4, помогая юным талантам осваивать азы изобразительного творчества.

С 2010 года живописные пейзажи и натюрморты Ефремовой демонстрируются на региональных, всероссийских, зарубежных выставках, экспонировались в Санкт-Петербурге, Москве, в МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Но персональная выставка в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи организована впервые. На ней собрано около 50 произведений, которые автор объединила определением «Мой мир».

Источник: izvmor.ru