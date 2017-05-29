Пятый класс пожароопасности сохраняется в 6 районах Мордовии

На территории Мордовии сохраняется повышенная пожароопасность лесов. В связи с этим по региону продлено экстренное предупреждение.

В зоне риска по-прежнему находятся 6 районов РМ - Большеберезниковский, Ардатовский, Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский и Чамзинский. Именно в этих районах объявлен самый высокий, 5-й класс пожароопасности.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров жителей данных районов просят воздержаться от посещения лесов. Также запрещено поджигать сухую траву на полях или полянах. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

Нарушителей особого противопожарного режима ждут штрафы.

Источник: 13.mchs.gov.ru