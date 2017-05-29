В Лямбире воры украли 29 чугунных радиаторов из здания ПТУ

Двое жителей Лямбиря решили искать легкой наживы внутри бывшего здания ПТУ. Оттуда преступники украли 29 чугунных радиаторов отопления.

В течение нескольких ночей они распиливали и вытаскивали наружу конструкции. Украденное добро воры сдавали в ближайшие пункты приема черного металла.

Пропажу обнаружила работник районной администрации, она и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались рабочие районной жилищной организации. Свою вину они не отрицали.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф