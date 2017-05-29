Около родника с чистейшей водой, расположенного невдалеке от Саранска, провели субботник

Мордовские защитники природы провели субботник на территории около родника, который находится невдалеке от Саранска. Этот источник хорошо известен многим жителям республики. Он находится недалеко от автотрассы, но в нем течет чистейшая ключевая вода, которая пользуется большим спросом у населения. Сюда приезжают многие жители республики, однако не все убирают за собой мусор.

Исправить ситуацию взялись студенты МГУ им. Н.П. Огарёва – активисты педагогического отряда «Ника», зелёномировцы, ученики Лямбирской средней школы и небезразличные жители района. За несколько часов они все дружно расчистили территорию от мусора, собрав его в специальные мешки, которые затем на автотележке отвезли на санкционированный полигон бытовых отходов.

Кроме того, активисты-добровольцы провели косметический ремонт деревянной конструкции, сооруженной пару лет назад над родником.

Источник: izvmor.ru