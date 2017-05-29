В Мордовии 5 человек пострадали в опрокинувшихся в кювет машинах

В течение субботы, 27 мая, на территории Мордовии сразу 2 автомобиля опрокинулись в кювет. По данным МЧС РМ, первый инцидент произошел около 9:00 утра в Ельниковском районе. На 3-м км автодороги Ельники-Русские Полянки с дороги слетел ВАЗ. Пострадал 1 человек.

В 17:30 вечера аналогичный случай произошел в Дубенском районе на 1-м км дороги Ардатово-Дубенки. Там в результате опрокидывания машины в кювет пострадали 4 человека.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Как сообщалось ранее, несколько жительниц Саранска получили травмы в результате падения в маршрутке. Инцидент произошел во время поездки женщины в маршрутном такси №1 по улице Коммунистической.

Источник: 13.mchs.gov.ru