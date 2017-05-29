Коммерческая недвижимость – надежные коммерческие активы

Для большинства современных предпринимателей остро стоит вопрос с наращиванием коммерческих активов. Для того, чтобы защитить свой капитал, важно выбрать наиболее подходящее время для покупки инвестиционно-привлекательных объектов. Как показывает практика, огромным спросом пользуются складские и торговые помещения, расположенные во всех регионах России.

Коммерческая недвижимость для бизнеса

Если вы планируете развивать бизнес, связанный с грузоперевозками, то перед тем, как приобрести здание для хранения и обслуживания транспортных средств, обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками, указанными на нашем сайте. Опытные специалисты с удовольствием проконсультируют по всем интересующим вопросам и подселяться многочисленными идеями.

Сегодня, благодаря развитию компьютерных технологий и повсеместному распространению интернета, можно выбрать объект, максимально соответствующий вашим требованиям. Для этого достаточно посетить международный портал покупки-продажи недвижимости и готовых бизнесов http://business-asset.ru/, на котором представлены коммерческие помещения во всех регионах России и за рубежом. Поскольку рынок нежилой недвижимости имеет свою специфику, с которой сложно разобраться людям без соответствующего опыта, проще всего следовать простым правилам, которые позволяют избежать разного рода неприятностей:

Советы от экспертов рынка недвижимости

Держите ситуацию под собственным контролем на протяжении всего процесса подготовки и проведения сделки.

Обращайтесь только к профессиональным специалистам, которые проведут оценку здания, аудит и составят законный договор.

Самостоятельно изучите состояние на рынке недвижимости в том регионе, где планируете купить помещение или земельный участок.

Затребуйте весь пакет необходимой документации. На этом этапе очень сложно обойтись без помощи специалистов.

В случае, если каких-либо документов не хватает, а владелец по каким-либо, пусть даже объективным причинам, отказывается их предоставить, лучше приостановите сделку.

Работайте только с владельцем помещения или его официальным представителем. Помните о том, что здание должно являться объектом капитального строительства и не иметь обременений.

Не принимайте поспешных решений. На международном портале купли-продажи коммерческой недвижимости вы можете настроить систему оповещений и первыми получать информацию о выставленных на продажу объектах.

Не подписывайте договор, не согласовав его со своим юристом и не изучив текст непосредственно перед подписанием.

Нежилая недвижимость для собственного бизнеса

Независимо от того, что именно вы решили купить – готовое отдельно стоящее здание или земельный участок под застройку, убедитесь в том, что он максимально соответствует вашим требованиям. Даже в том случае, если планируете перестройку, лучше закажите независимый аудит. Резюме высококлассного специалиста в этой сфере вы сможете найти на сайте международного портала недвижимости. Там же размещены и отзывы о его работе, оставленные клиентами.

Аренда нежилой недвижимости также может стать проблемой, если договор будет составлен некорректно и без учета ваших интересов. Именно поэтому лучше работать с независимыми юристами, а не с представителями агентства, имеющего проценты от арендодателя.

Главное, необходимо помнить о том, что любая сделка должна быть законной, поскольку малейшие отклонения от норм действующего законодательства могут стать причиной для ее аннулирования.