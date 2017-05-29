День призывника в Мордовии: как это было

В Мордовии отметили день призывника. Праздник прошел на базе ОМОН Росгвардии и был организован совместно с представителями Военного комиссариата РМ по Рузаевскому муниципальному району, администрацией Рузаевского района и районным подразделением ДОСААФ. В этом году в патриотическом мероприятии впервые приняли участие юнармейцы.

Участники художественной самодеятельности Рузаевского района поздравили собравшихся на плацу ОМОН призывников концертной программой, после торжественного построения были проведены спортивные состязания между командами призывников и старшеклассников. Юноши и девушки смогли осмотреть образцы вооружения и бронетехники. Завершался праздник дегустацией блюд полевой кухни и настоящей солдатской еды.

Источник: izvmor.ru