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Жительница Рузаевки не стала отдавать мошеннику 40 тысяч рублей за "спасение" сына

Жительница Рузаевки не стала отдавать мошеннику 40 тысяч рублей за "спасение" сына

Бдительная жительница Рузаевки не попалась на «разводку» телефонного мошенника. Как стало известно из сообщения пресс-службы МВД по РМ, в квартире 55-летней женщины ранним утром раздался звонок. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын сбил человека и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако звонивший предложит уладить вопрос полюбовно. Для этого женщине нужно было «всего лишь» перевести 40 тысяч рублей на определенный номер.

Зная о подобных случаях мошенничества, женщина не стала впадать в панику и позвонила сыну. Как и следовало ожидать, с тем все оказалось в порядке. Убедившись в этом, дама сразу же обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.


Источник: 13.мвд.рф