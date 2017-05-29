Жительница Рузаевки не стала отдавать мошеннику 40 тысяч рублей за "спасение" сына

Бдительная жительница Рузаевки не попалась на «разводку» телефонного мошенника. Как стало известно из сообщения пресс-службы МВД по РМ, в квартире 55-летней женщины ранним утром раздался звонок. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын сбил человека и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако звонивший предложит уладить вопрос полюбовно. Для этого женщине нужно было «всего лишь» перевести 40 тысяч рублей на определенный номер.

Зная о подобных случаях мошенничества, женщина не стала впадать в панику и позвонила сыну. Как и следовало ожидать, с тем все оказалось в порядке. Убедившись в этом, дама сразу же обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф