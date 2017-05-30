В Саранске "Опель" врезался в припаркованную фуру, пострадала девочка

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября, где "Опель" протаранил припаркованную фуру.
Вследствие аварии получила травмы 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждениями она была госпитализирована.
Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.
Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.
Источник: izvmor.ru