В Саранске "Опель" врезался в припаркованную фуру, пострадала девочка

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на проспекте 50 лет Октября, где "Опель" протаранил припаркованную фуру.

Вследствие аварии получила травмы 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и повреждениями она была госпитализирована.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru