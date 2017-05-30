В Атюрьевском районе на свалке валяются сберкнижки

Данную свалку мусора можно видеть всего в нескольких метрах от федеральной магистрали в сторону Москвы.

Ее устроили внутри недействующего уже остановочного павильона около с.Большой Шуструй. Павильон дорожники поставили в свое время для того, чтобы люди прятались в нем от непогоды и ветра, на деле же вышло, что стал он складом никому ненужного мусора.

Сюда, проезжая мимо, вываливают мусор все. Так что на данной свалке есть не только лишь пустые бутылки, банки и тряпье, однако и памперсы, и даже старые сберкнижки. Так что можно было при желании отыскать даже тех, кто избавлялся здесь от всего, что оказалось ненадобным у себя дома, и заставить навести порядок.

Источник: izvmor.ru