ДТП в Мордовии: пьяный мужчина опрокинулся на мотоблоке в кювет

В Дубенском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 1-м километре трассы с. Дубенки - с. Ардатово, где пьяный мужчина опрокинулся на мотоблоке в кювет.

Сообщается, что мужчина ехал не один, в телеге находились еще 3 человека, в том числе 4-летний малыш. К счастью, тяжелых травм он не получил. Все без исключения потерпевшие были доставлены в клинику.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru