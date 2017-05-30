В Мордовии снова проверят перевозчиков

Завтра, 31 мая, на территории республики пройдет очередное оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик".

Особый интерес дорожные представители полиции будут обращать на наличие у шоферов необходимой документации и соответствие транспортного средства абсолютно всем требуемым условиям безопасности.

Водители пассажирского транспорта нередко не соблюдают ПДД, рискуя жизнью пассажиров. И тому подтверждение цифры статистики. За 4 месяца 2017-го на территории республики произошло четырнадцать аварий по вине шоферов, в которых 2 лица погибли, пятнадцать получили различные травмы.

Источник: izvmor.ru