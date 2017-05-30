"Саранск" вышел на 2-е место в первенстве МФС "Приволжье"

ФК "Саранск" провел пятый матч в рамках первенства МФС "Приволжье". Команда из региона-13 встречалась на своем поле с "Дзержинском ТС" и одержала минимальную победу – 1:0. Гол в составе хозяев на последней минуте матча забил Владимир Змеев.

После пяти игр "Саранск" набрал 13 очков из 15 возможных и занимает в турнирной таблице второе место. На верхней строчке находится "Дорожник" из Каменки Пензенской области, в активе которого 14 очков. Однако у "Саранска" есть игра в запасе по отношению к лидеру.

Как сообщалось ранее, состоялись матчи 2-го тура чемпионата Мордовии по футболу среди команд первого дивизиона.

Отметим, что лидером после двух туров стал ФК "Саранск", добывший 2 победы. Во втором матче сезона представители столицы регионы-13 обыграли "Спартак" из Ковылкино - 2:1.

Источник: izvmor.ru