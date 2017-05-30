16-летний подросток из Мордовии угнал мотоцикл у своей тети

16-летний подросток из Мордовии обвиняется в краже мотоцикла у своих родственников. Подельником юноши стал 14-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, юные воры знали, что хозяев мотоцикла нет дома. Они взломали гвоздодером навесной замок на двери сарая и угнали оттуда «Яву», прихватив с собой алюминиевую флягу. Хозяйка, вернувшись домой, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. При этом она не знала, что злоумышленником является ее племянником.

Полицейские быстро нашли угонщиков. Молодые люди признались в содеянном и рассказали, что продали мотоцикл жителю Ковылкина, а деньги поделили между собой.

В настоящее время похищенная «Ява» изъята, а против юных преступн6иков возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф