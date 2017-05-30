В 9 районах Мордовии хотят упразднить суды

В Мордовии планируют сократить количество судов. На очередной сессии Госсобрания РМ принято решение о внесении в Госдуму РФ в качестве законодательной инициативы проекта федерального закона об упразднении некоторых районных судов региона-13. Кроме того, власти республики хотят создать постоянные судебные присутствия в составе некоторых районных судов Мордовии.

Предполагается сокращение 9 районных судов: в Атюрьевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, Ельниковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Старошайговском и Теньгушевском рйаонах. Как сказал председатель Верховного суда РМ Сергей Штанов, это не повлечет за собой ограничение деятельности по осуществлению правосудия на территории указанных районов и не подорвет стабильность судебной системы РМ в целом. Во всех указанных районах сохранятся здания судов и штаты судей, за исключением председателя суда.

Источник: izvmor.ru