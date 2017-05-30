Василий Пискарев оценил готовность детских лагерей Мордовии к летнему сезону

Депутат Госдумы РФ от Мордовии, Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что детские лагеря Мордовии готовы к приему маленьких гостей. Пискарев принял участие в работе комиссии, которая осматривала и принимала республиканский детский санаторий «Лесная сказка», а также посетил санаторий «Саранский». В скором времени здесь будут отдыхать и укреплять свое здоровье дети из малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Безопасное пребывание детей в летних лагерях, безопасное питание и передвижение до места назначения – это очень важно. Мы все помним несчастный случай, произошедший почти год назад в Карелии. Хочется еще раз напомнить всем службам, ответственным за летний отдых школьников и дошкольников, о необходимости оперативного взаимодействия по всем возникающим вопросам. Родители, чьи дети планируют провести лето в оздоровительных лагерях, хотят быть спокойными за их безопасность. И я вижу, что в республики для этого делается все», - подчеркнул Пискарев.

Источник: izvmor.ru