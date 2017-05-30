Жителя Саранска придавило деревом во время урагана

К сожалению, ураган, который обрушился на Саранск накануне вечером, 29 мая, навредил не только домам, деревьям и автомобилям, но и привел к травмам некоторых граждан. Спасатели выезжали на вызовы всю ночь, поскольку стихия бушевала без устали.

Как рассказали в республиканской аварийно-спасательной службе, на улице Фурманова дерево упало на мужчину, который решил спрятаться под ним от грозы. Пострадавшего в состоянии шока доставили в больницу.

К счастью, обошлось без летальных исходов, а вот имущество людей изрядно подпорчено. На улице Сущинского дерево рухнуло на припаркованные машины, придавив «Приору» и «Тойоту», а на Севастопольской с многоэтажного дома сорвало часть крыши. На улице Красина дерево упало на частный дом, повредив крышу и оборвав провода. На улице Веселовского напора ветра не выдержал столб, падая, он зацепил еще пару деревьев.

Это лишь малая часть урона, нанесенного ураганным ветром. В настоящее время последствия урагана устраняются.

Источник: izvmor.ru