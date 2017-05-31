Часть жителей Саранска будет без горячей воды по 3 июня включительно

Плановые отключения горячей воды продолжаются в Саранске. В очередной раз жителям города приходится обходиться без одного из благ цивилизации с 8 утра 29 мая по 12 часов ночи 3 июня.

В этот период гидравлические испытания теплотрасс пройдут по следующим адресам:

- бульвар Эрьзи, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

- ул. Гожувская, д. 3, 5, 19, 25, 25а, 27, 29;

- ул. Косарева, д. 17, 19, 19а, 19б, 21а, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41 корп. 1, 2, 3; 70, 70а, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 90а, 94а, 96а, 104, 112;

- ул. Лихачева, д.5, 5а, 9, 15, 15а, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 20, 22, 26, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 43;

- ул. Т.Бибиной, д. 1/1, 1/2, 2, 2а, 26, 4, 5, 9, 14, 18, 20, 20а, 28, 30, 30а, 32, 34;

- ул. Сущинского, д. 1, 1а, 3, 3а, 4, 4 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 6, 7, 7а, 8 корп. 1, 2, 3; 9, 11, 11а, 12, 14, 11б, 17, 18 корп. 1, 2, 3; 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 36 кор. 1, 2, 3, 4, 5;

- пр. 70 лет Октября, д. 165, 165а, 167/1, 167/2, 167/3

- р.п. ТЭЦ-2.

- пр. 70 лет Октября, д. 167/1, 167/2, 167/3, 165, 165а;

- ул. Рузаевская, д. 34/1, 34/2.

Источник: izvmor.ru