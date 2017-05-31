В Мордовии рецидивист сообщил о готовящемся теракте, решив проверить бдительность полиции

Полиция Мордовии задержала мужчину, который сделал ложное сообщение о якобы готовящемся теракте. По информации пресс-службы МВД по РМ, неизвестный позвонил в отделение полиции в Ардатово и сообщил, что на территории района произойдет террористический акт.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность звонившего. Им оказался ранее судимый 39-летний житель села Большие Поляны. Мужчина был пьян и сказал, что таким образом хотел проверить, насколько оперативно действуют полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник: 13.мвд.рф