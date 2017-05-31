В Рузаевском районе определили лучшую "Молодую семью - 2017"

Финал шестого открытого конкурса Рузаевского района "Молодая семья – 2017" состоялся в Рузаевке. Участие в нем приняли 4 семьи: Ломовцевы, Казанбаевы, Кравцовы и Чашниковы.

Финалистам предстояло продемонстрировать 4 конкурсных работы: "Визитная карточка", "Видеоролик", "Творческий номер" и "Семейная газета". Стоит отметить, что все финалисты постарались на славу и презентовали не только интересные, но и душевные номера.

В результате "Молодой семьей - 2017" Рузаевского района названа семья Кравцовых. В номинации "Самая музыкальная семья" победу одержала семья Казанбаевых, победа в номинации "Мир глазами ребенка" досталась семье Ломовцевых, "Самой обаятельной семьей" стали Чашниковы.

Все участники были награждены памятными дипломами, а также подарками от спонсоров.

Источник: izvmor.ru