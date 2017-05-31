Состоялась встреча Владимира Волкова с главой Ардатовского района Александром Антиповым

Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Ардатовского района Александром Антиповым. Был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов и проблем, связанных с социально-экономическим развитием территории, сообщает пресс-служба главы РМ.

Одной из ключевых тем встречи стала работа с наказами избирателей.

"Выполнение обращений граждан – наш главный ориентир в работе, первостепенная задача для всех уровней власти", - подчеркнул Волков.

Большое количество наказов жителей Ардатовского района, как отметил Александр Антипов, связано со строительством и ремонтом дорог. В ходе беседы были уточнены планы дорожных работ на текущий год и ближайшую перспективу.

Также стороны обсудили вопросы строительства социально значимых объектов. В частности, речь шла о возведении детского сада на 250 мест, капитальном ремонте здания для районного ЗАГСа, открытии нового Дома культуры в Ардатове. Также обсуждалась работа Ардатовского светотехнического завода и предприятий АПК.

Источник: e-mordovia.ru