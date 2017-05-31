В Саранске один водитель избил другого на дороге

Буйный житель Саранска, который избил своего коллегу на дороге, пойдет под суд. 29-летний Сергей Ефимов устроил драку на проезжей части еще в октябре 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, Ефимов на автомобиле Chery Amulet создал помеху движущейся по главной дороге "Газели", выехав на чужую полосу. Водитель "Газели" просигналил иномарке, чем вызвал недовольство ее водителя.

Между мужчинами вспыхнул конфликт. Оба автомобилиста вышли из машин, но Ефимов прихватил с собой палку, которой несколько раз ударил оппонента по голове. Потерпевший упал и потерял сознание, а злоумышленник с места преступления скрылся.

На предварительном следствии Ефимов свою вину признал лишь частично, сообщив, что ударил обидчика один раз рукой по лицу. Как все было на самом деле, предстоит разобраться суду.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru