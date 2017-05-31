Активисты ОНФ ликвидировали 7 свалок в Мордовии

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают проводить субботники на территории Мордовии и истреблять несанкционированные свалки в рамках проекта "Генеральная уборка". На карте свалок в Мордовии на сегодняшний день отмечено 25 объектов. Общественники убрали своими силами семь из них. Две ликвидировали в Торбеевском районе, две – в Лямбирском, по одной – в Рузаевском, Чамзинском и Дубенском районах республики.

"Мероприятия по уборке несанкционированных свалок, конечно же, актуальны. Однако в местах массового отдыха убираться можно бесконечно, а достучаться до некоторых безалаберных людей не совсем просто. Всеми силами нужно приучать их к экологической культуре и со временем, может быть, у них появится желание поддерживать чистоту", – прокомментировал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Мордовии Иван Сидорин.

Активисты ОНФ также провели повторный рейд вдоль берегов пруда, расположенного в окрестностях деревни Старая Уда Лямбирского района.

Источник: izvmor.ru