Автобус-тренажер по БДД приедет в Саранск из Москвы 3 июня

Специализированный автобус по безопасности дорожного движения "Школа дорожной безопасности" приедет из Москвы в Саранск. Сейчас он совершает большой тур по регионам России, а 3 июня прибудет в столицу Мордовии.

В пресс-службе ГИБДД по РМ отметили, что автобус-тренажер на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей основам дорожной грамотности. Он наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, автобус укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона и необходимыми наглядными материалами.

За один день автобус объедет все районы Саранска, благодаря чему его пассажирами сможет стать максимальное количество детей.

Источник: gibdd.ru/r/13