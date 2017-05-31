Две заповедные зоны объединили в "Заповедную Мордовию"

В Мордовии создана "Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и Национального парка "Смольный" под названием "Заповедная Мордовия". Об этом сообщил директор вновь образованного ведомства Александр Ручин.

"25 апреля был издан Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, согласно которому две организации объединены в одну. Этому учреждению доверено управление двумя особо охраняемыми природными территориями федерального значения, расположенными на территории республики — Мордовским заповедником и Национальным парком "Смольный", - рассказал Ручин.

Новое ведомство будет выполнять свои обычные функции: сохранение и изучение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, генетического фонда растительного и животного мира, экологическое просвещение населения, охрану природы.

Источник: izvmor.ru