Юннат из Сарова выиграл Всероссийские чтения им. Вернадского благодаря мордовским болотам

В Москве завершились XXIV Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского. В номинации "Особо охраняемые природные территории" победу одержал юный натуралист города Сарова (Нижегородская область) Марк Скребцов. Жюри по достоинству оценило его исследование болот Жигаловского лесничества Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича.

Готовить работу школьнику по результатам самостоятельных исследований помогал старший научный сотрудник Мордовского заповедника. Стоит отметить, что саровские юннаты давно активно сотрудничают с Мордовским заповедником.

В этом году в Вернадских чтениях приняли участие около 1000 школьников, которые представили более 600 исследовательских работ по 20 направлениям естественных и гуманитарных наук из 70 регионов нашей страны, а также из Чехии, Словакии, Беларуси, Казахстана, Украины.

Источник: izvmor.ru