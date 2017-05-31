Если любишь хоккей, смотри игру и прогнозы на хоккей

Сегодня состоится игра в рамках финальной серии Кубка Стэнли. Этот матч является очень долгожданным, так как в нем сойдутся в жарком поединке две сильные команды – Питсбург Пингвинз и Нэшвилл Предаторс. Первый из серии увлекательных матчев пройдет на арене «пингвинов», и это говорит о некотором преимуществе хозяев. Можно даже не говорить о том, что болельщики и преданные фанаты очень быстро заполнят «PPG Paints-арену». В этом матче победу пророчат Питтсбург Пингвинз, но если проанализировать две прошлые встречи команд, то коллективы отличились домашними победами, так что здесь sportivnye-prognozy.ru - прогнозы на хоккей противоречивые.

Профессиональный хоккейный клуб из Питсбурга, расположенного в штате Пенсильвания, США, выступает в НХЛ. Питтсбург Пингвинз уверенно и динамично проскочили в 1/8 финала. Но в четвертьфинале неожиданно попался сильный соперник из Вашингтона, и борьба за место в полуфинале выдалась очень жесткой. Обыграв сильного оппонента, Питтсбург Пингвинз в полуфинале столкнулись в поединке с еще более сильным противником – канадской командой Оттава. Две команды горячо встретили друг друга и до конца пытались забрать победу себе. В овертайме последнего, седьмого поединка «пингвины» на двадцать шестой минуте забили решающую шайбу в ворота противника. Нелегкими усилиями им далась эта победа, но, тем не менее, конкурент был устранен, и команда попала в финал.

Не менее сильным противником «пингвином» станет Нэшвилл Предаторс. Его история не такая уж захватывающая, команда не проходила сквозь интриги и жаркую бойню. Команда из штата Теннесси в 1/8 разгромила без каких-либо колебаний Чикаго со счетом 4-0, а вот четвертьфинал для «предаторсов» выдался горячим. Сент-Луис оказался серъезным противником, и даже сумел отобрать два матча, но в конечном результате Нэшвилл собрался и вышел в полуфинал. Там состоялся решающий бой с Анахаймом, который был обыгран со счетом 4-2. Два гола послужили пропуском в финал для Нэшвилл Предаторс.

Сегодняшний матч обещает быть не менее захватывающим, таким долгожданным и волнующим. Кому же достанется победа? Хоть и Нэшвилл Предаторс более бодры и сохранили больше сил, но ставки делаются на победу «пингвинов», исходя не только из того, что матч будет проходить на их арене. Питтсбург Пингвинз – очень слаженная, серьезно настроенная и профессиональная команда. Питтсбург является действующим чемпионом Кубка Стэнли, обладателем которого он становился уже 4 раза, поэтому недооценивать команду никак нельзя.