В Саранске в столкновении двух авто пострадал младенец

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился улице Ульянова, где шофер на "Ларгусе" протаранил "Ниву".

На момент аварии на заднем пассажирском сиденье внедорожника находился ребенок. Его перевозили без детского специального удерживающего устройства. С ушибом головы и сотрясением головного мозга его доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru