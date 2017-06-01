В Мордовии пасынок угнал у отчима "девятку"

В Мордовии пасынок угнал машину отчима.

Молодой человек, не имея водительских прав, решил покататься, а разрешения спрашивать не стал. Через багажник он пробрался в "девятку", сомкнул провода и завел двигатель. Но далеко уехать не смог, при развороте авто завязло в грязи.

Собственник транспортного средства, заметив пропажу направился в полицию, не подозревая, что к угону причастен его приемный сын. Автомобиль полицейские выявили буквально в 200 метрах от дома.

Вследствие проведенных оперативно-розыскных мероприятий представители полиции определили личность угонщика. На данный момент решается вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности.

Источник: izvmor.ru