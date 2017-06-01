Житель Мордовии обвиняется в убийстве мачехи

Сотрудники СКР по РМ задержали житель Зубово-Полянского района по подозрению в убийстве мачехи.

Согласно версии расследования, 26 мая в ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножом 55-летней женщине. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Обнаружил тело местный житель, который зашел ее проведать.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Своей вины он не отрицает. По его словам, последнее время они с мачехой нередко ругались из-за того, что она просила его освободить жилплощадь для продажи. Последний конфликт закончился убийством.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного правонарушения.

Источник: izvmor.ru