Тройное ДТП в Саранске: есть пострадавший

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился улице Лодыгина, где водитель на ВАЗе протаранил "Калину", которую отбросило на проезжающий МАЗ.

Вследствие ДТП ушибы получил виновник аварии. Его доставили в травмпункт, где оказали необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.

Источник: izvmor.ru