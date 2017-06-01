Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Тройное ДТП в Саранске: есть пострадавший

Тройное ДТП в Саранске: есть пострадавший

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился улице Лодыгина, где водитель на ВАЗе протаранил "Калину", которую отбросило на проезжающий МАЗ.

Вследствие ДТП ушибы получил виновник аварии. Его доставили в травмпункт, где оказали необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием Range Rover и Chevrolet Lacetti.

Виновницей аварии стала автоледи за рулем Range Rover. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Chevrolet, который от удара выехал на тротуар, сбил знак "Пешеходный переход" и врезался в дерево.


Источник: izvmor.ru