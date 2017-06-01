Жителям Саранска продавали мясо трупных животных под видом фермерского

Трое сотрудников Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода поставляли знакомым продавцам трупное мясо умерших от разных недугов свиней и быков.

Продукция реализовывалась жителям Саранска под видом свежего мяса из фермерского хозяйства. Соответствующим службам удалось обнаружить 7 фактов продаж на сумму около 20 000 рублей. Сколько на самом деле было реализовано этого товара, сказать затруднительно.

И поставщики, и продавцы в ближайшее время предстанут перед судом, им инкриминируют мошенничество, а также производство и реализацию товаров, не соответствующих условиям безопасности.

Источник: izvmor.ru