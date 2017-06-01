Право использовать знак "Бренд товаров РМ" получили 5 новых предприятий Мордовии

В Саранске прошло заседание Межведомственной комиссии по присвоению права использования графического знака "Бренд товаров Республики Мордовия". Его провел министр торговли и предпринимательства РМ Д.А. Иванов.

Графический знак "Бренд товаров Республики Мордовия" по праву можно назвать аналогом советского "Знака качества". Им отмечены лучшие товары Мордовии. Знак работает на повышение имиджа республики, на продвижение ее продукции по всей России и за границей.

По итогам заседания право использования графического знака было присвоено следующим предприятиям: ООО "Сыроваренный завод "Сармич", сельскохозяйственному потребительскому кооперативу "Радуга", ООО "Ксенон", АО "Лидер-Компаунд" и ОАО "Завод маслодельный "Атяшевский".

Источник: izvmor.ru